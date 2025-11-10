ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が１０日、インスタグラムを更新。楽天退団後、メキシコリーグでプレーする安楽智大投手との２ショットをリポストした。ふたりはメキシコのデッドデビルズでの元チームメート。肩を組んで再会を喜び、安楽は「また会えて嬉しかったよ！ありがとう、兄弟！」とメッセージを記した。バウアーもこの投稿をリポストした。バウアーは今季、復帰したＤｅＮＡで４勝１０敗、防御率４・５１。ＣＳで