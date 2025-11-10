グッチは10日、アーティスト・ヒグチユウコ氏との2025年コラボレーションによる日本限定コレクションの第3章を発表。13日より公式オンラインショップにて先行発売し、20日より全国のショップで発売する。【画像】グッチ×ヒグチユウコ、日本限定コレクション今回のコレクションのために、ヒグチ氏は、不思議な生き物たちが住む魔法の森を舞台にしたイラストを新たに描き下ろした。ヒグチ氏のキャラクターであるひとつめちゃん