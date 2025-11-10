木原稔官房長官は10日の会見で、黄川田仁志沖縄北方担当大臣を注意したことを明らかにした。【映像】「一番やっぱり外国に近い」と発言する黄川田大臣（実際の映像）黄川田大臣は8日に北海道根室市の納沙布岬から北方領土を視察した際、記者から感想を聞かれ「やっぱり近いということで。私は今回で5回目ですので。やっぱり一番日本の端というか、端というと失礼なのかもしれないけど、東に。南もそうですし、一番やっぱり外国