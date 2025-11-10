岩手県と宮城県で9日、震度4の地震があり、岩手県の沿岸で津波が観測されました。一夜明け、岩手県内の漁港では津波による被害がなかったことに地元漁師から安堵の声が聞かれました。9日午後5時過ぎ、三陸沖を震源とするマグニチュード6.9の地震があり、岩手県や宮城県で震度4を観測し、岩手県の沿岸で20cmの津波を観測しました。津波注意報は9日夜に解除されましたが、気象庁は今後1週間、最大震度4程度の地震に注意するよう呼び