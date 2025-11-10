元テレビ朝日社員の玉川徹氏は10日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及し、今年1月に亡くなった元県議の竹内英明氏（当時50）の名誉を傷つけたとして、名誉毀損（きそん）の疑いで、兵庫県警が政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）を9日に逮捕したことをめぐり「（捜査機関が）現行法でできることは、まだあると思っている」と踏み