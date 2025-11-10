西武は１０日、今井達也投手の今オフのポスティングシステム利用によるメジャー移籍を容認したと発表した。この日、今井が埼玉・所沢市の球団施設を訪れ広池浩司球団本部長と面談した。球団としては５日にメジャー挑戦が発表された高橋光成投手に続き、２人目のメジャー挑戦となる。今井は作新学院から１６年ドラフト１位で西武に入団。プロ９年目の今季は２４試合に登板して３年連続の２ケタ勝利となる１０勝（５敗）を挙げ、