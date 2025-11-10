メーガン妃とヘンリー王子はカーダシアン一家の超大物セレブ、クリス・ジェンナーの７０歳の誕生日パーティーに出席し、各界の超大物セレブたちの列に加わった。しかしこれはメーガン妃が招待を「要求したもの」だったと王室専門家が指摘している。英紙デーリー・メールが９日、報じた。パーティーはビバリーヒルズにある億万長者ジェフ・ベゾス氏の１億６５００万ドル（約２５３億円）の邸宅で行われ、約３００人のセレブが出