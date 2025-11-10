ゴルフの「進藤大典ジュニアトーナメント２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＡＮＡ」は９日、茨城・サザンヤードＣＣで行われた。５回目の開催で１１７人が出場し、ステーブルフォード方式（アルバトロス９ポイント、イーグル６ポイント、バーディー３ポイント、パー１ポイント、ボギー０ポイント、ダブルボギー以下はマイナス２ポイント）で競った。高校の部で男子は井上滉太（埼玉栄高３年）が３５ポイント（２イーグル、