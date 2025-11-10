11月10日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と「政治とカネ」の問題について意見を交わした。 さらされちゃうことになります 寺島アナ「週明けの国会は、高市政権初の衆議院予算委員会の基本的質疑が再開され、立憲民