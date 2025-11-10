スコットランド・プレミアリーグのセルティックに所属する日本代表ＦＷ前田大然が?無実?のイエローカードをもらってしまった。９日（日本時間１０日）のキルマーノック戦のこと。前田は２―０の後半３３分にボール保持者のＭＦジェームズ・ブラウンへプレッシャーをかけにいった後、同選手が倒れたことで主審はカードを提示したが、ＳＮＳ上にアップされた動画で確認すると、前田はブラウンに触れていないことが確認できる。