阪神は１０日、梅野隆太郎捕手が海外ＦＡ権を行使せず、残留することになったと発表した。４年契約最終年の今季は５２試合に出場して打率２割２分、０本塁打、２打点。経験豊富な扇の要として、チームを２年ぶりのＶ奪還に導いた。以下、梅野のコメント。「これまで支えてくださったファンの皆様に活躍する姿をお見せできるように、しっかり今から準備をして来シーズンに臨みたいと思います。そして、２０２５年シーズンで逃し