ＪＫホールディングス [東証Ｓ] が11月10日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.2％減の33.2億円に減り、従来の6.7％増益予想から一転して減益で着地。 通期計画の80億円に対する進捗率は41.5％にとどまり、5年平均の50.4％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比8.1％増