今日10日の午後はまるで「冬の天気分布」です。北陸から北の日本海側を中心に雨や雪が降り、雷を伴う恐れもあります。一方、関東から九州にかけては晴れるところが多いですが、冷たい風が強まり、昼間も少しヒンヤリ感じられそうです。「西高東低」の気圧配置冬の天気分布に昨日広く雨を降らせた前線や低気圧は離れ、西に高気圧、東に低気圧の「西高東低」。冬によく見られる気圧配置に変わっています。縦じま模様の等圧線の間隔