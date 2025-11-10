瀬戸内国際芸術祭2025閉会式高松市浜ノ町9日 瀬戸内国際芸術祭2025の閉会式が9日行われ、3会期合わせて107日間にわたって開催された3年に一度のアートの祭典が幕を下ろしました。 高松市で行われた閉会式には、実行委員会の会長を務めた香川県の池田知事や、福武總一郎総合プロデューサーら関係者約260人が参加しました。 （香川県／池田豊人 知事）「この壮大な物語はこれからも続きます。新しい章