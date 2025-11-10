映画「TOKYOタクシー」俳優の木村拓哉（52）が11月21日公開の映画「TOKYOタクシー」（山田洋次監督）で新境地に挑もうとしている。木村が演じるのは、これまで築き上げてきた「イケメン」「ヒーロー」像とは一線を画す平凡なタクシー運転手。しかもお相手は大ベテランの倍賞千恵子（84）。W主演という表記の報道もあるが、主演が倍賞で、木村は共演となり二番手となる。長年、木村が作品の中心に立ってきたことを思えば今回は極