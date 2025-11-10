アジア株上昇、米政府閉鎖解除期待も不安残る韓国株大幅高、配当所得の最高税率引き下げ 東京時間11:22現在 香港ハンセン指数 26356.92（+115.09+0.44%） 中国上海総合指数 3994.05（-3.51-0.09%） 台湾加権指数 27824.03（+172.62+0.62%） 韓国総合株価指数 4062.72（+108.96+2.76%） 豪ＡＳＸ２００指数 8825.90（+56.25+0.64%） アジア株は軒並み上昇、米政府閉鎖の解除期待が高