９日、山西省のブースに出展された、雲崗石窟の仏像をモチーフにした「仏小伴」シリーズの文化クリエーティブ製品。（上海＝新華社記者／常博深）【新華社上海11月10日】155の国と地域、国際機関が参加した第8回中国国際輸入博覧会（5〜10日）には国内の多くの省や自治区もブースを設け、地域の特徴を反映したキャラクターグッズなどの「文化クリエーティブ」製品を展示した。輸入博はグローバル貿易の祭典だけでなく、文化が交