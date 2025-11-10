NewJeans（ニュージーンズ）と、所属事務所ADOR（アドア）との控訴関連弁護士たちの展望が公開された。メンバー5人側のカン・ホソク、パク・ゴンホ弁護士は8日、自分たちの公式チャンネル「カン＆パク弁護士」に「2027年までにNewJeansを見られないこともありうる理由−NeaJeans訴訟完敗、今からでも帰らなければならない理由」という題名の映像を掲示した。NewJeansメンバー5人は、ADORとの信頼関係が崩れたとし、昨年11月29日を