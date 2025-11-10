強い寒気の影響で県内は大気の状態が非常に不安定となっています。夕方にかけて急な強い雨に注意が必要です。秋田市は朝から雨が降ったり止んだりを繰り返しています。西高東低の気圧配置や、上空にこの時季としては強い寒気が流れ込んでいる影響で、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。10日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要です。強風の影響で、JRは五能線や羽越線に運休や区間運休