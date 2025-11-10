高橋カーテンウォール工業 [東証Ｓ] が11月10日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終損益は1400万円の赤字(前年同期は3億2600万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結最終損益は4100万円の赤字(前年同期は4600万円の黒字)に転落する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)