[11.9 U-17W杯GL第3節 日本 2-1 ポルトガル ドーハ]日本の16歳、まだ高校1年生のMF和田武士(浦和ユース)がU-17ワールドカップに確かな足跡を刻み込んだ。1位突破を懸けての激突となったグループステージ第3戦。日本は欧州王者のU-17ポルトガル代表と対戦した。9月に親善大会で対戦済みの相手に対し、連動した守備で対抗。前半からリードを奪うことになる。「練習のときにも言ったと思うんですけど、ポルトガルに対しても絶対