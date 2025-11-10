シントトロイデンのFW後藤啓介が9日、ベルギー・リーグ第14節のスタンダール・リエージュ戦で今季4点目を決めて1-0の勝利に貢献した。第8節から先発に定着した後藤はスコアレスの後半12分、最前線で相手の横パスに触れてコースを変える。これをMFアルブノール・ムヤが拾ってミドルシュートを放つと、相手DFに当たってペナルティエリア内にこぼれたボールを後藤が押し込んで先制点を奪った。後藤は第10節以来のゴールになった。