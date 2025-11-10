シャープは11月10日、水なし自動調理鍋「ヘルシオ ホットクック」を使用したギネス世界記録の挑戦イベントを実施し、「オンラインで同時に自動調理鍋を開けた最多人数」として194人の記録が認定されたと発表した。「ホットクック（自動調理鍋）を同時に開けた最多人数」でギネス認定今回の挑戦は、「ホットクック」が11月5日に発売10周年を迎えたことを記念したもの。「ホットクック10周年オンラインイベント ホットクックでギネス