バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、今週11月第3週に発売するアイテムをご紹介します。○MUZIK TIGER めじるしアクセサリーMUZIK TIGER めじるしアクセサリー「MUZIK TIGER めじるしアクセサリー」は、MUZIK TIGERの人気キャラクターがめじるしアクセサリーになって登場。価格は300円、全6種。○もやしもん めじるしアクセサリーもやしもん めじるしアクセサリー「もやしもん めじるしアクセサリ