ツムラ [東証Ｐ] が11月10日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比29.8％減の164億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の340億円→345億円(前期は424億円)に1.5％上方修正し、減益率が19.9％減→18.7％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.1％減の1