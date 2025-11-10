TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎTZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤ÈÊì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢Êì¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿ÍÊìÌ¼¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ªTWICE¥Ä¥¦¥£¤ÈÊì¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È①～④ ¢£TWICE¥Ä¥¦¥£¡õÊì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼ TWICE¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR¡Ù¤Î¥Þ¥«¥ª¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¸ø±é¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤À¥Ä¥¦¥£¤ÎÊì¡£¡Ö¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê»×