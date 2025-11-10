10日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数965、値下がり銘柄数408と、値上がりが優勢だった。 個別では大同信号がストップ高。トレードワークスは一時ストップ高と値を飛ばした。オーテック、錢高組、ナカノフドー建設、イチケン、北野建設など34銘柄は年初来高値を更新。フィンテックグローバル、Ｊ－ＭＡＸ、ＣＬホールディングス、サイボー、ティアッ