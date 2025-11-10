Snow Manの渡辺翔太が、11月9日に東京・Ginza Sony Parkで開催された、オーデマ ピゲ創業150周年を記念する『ハウス オブ ワンダーズ展』セレブレーションイベントのフォトコールに登場。複数のメディアのインタビューに応じ、その様子が各公式SNSで公開された。 【動画】シックな装いで丁寧にインタビューに応える渡辺翔太（全4投稿） ■ネイビーのスーツにブルーの時計