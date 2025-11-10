10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数402、値下がり銘柄数162と、値上がりが優勢だった。 個別ではＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、オンコリスバイオファーマ、ビジネスコーチが年初来高値を更新。Ｗｅｌｂｙ、イオレ、インティメート・マージャー、データセクション、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈは値上がり率上位に買われた。 一方、ＧＭＯプロダクトプラットフォー