10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 87496 -23.6 44180 ２. 日経Ｄインバ 11834 -47.75849 ３. 楽天Ｗブル9686-6.3 52400 ４. 日経ブル２965430.1 475.5