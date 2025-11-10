シント＝トロイデンFW後藤啓介が決勝弾ベルギー1部シント＝トロイデンの日本代表FW後藤啓介が、スタンダール・リエージュ戦で決勝ゴールを奪い、チームを1-0の勝利に導いた。シント＝トロイデンはこれで2連勝となった。ベルギー紙「Het Laatste Nieuws」は、決定的な仕事をした20歳について「長身の日本人はすでに4ゴール目」と、その得点力に注目している。試合はシント＝トロイデンがボールを支配するものの、膠着した展開が