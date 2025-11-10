歌手の瀬川瑛子（78）が10日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演。男性芸能人に感謝の思いを伝え、目に涙を浮かべる場面があった。かねてから番組MCの「バナナマン」設楽統のことが「好きです」と公言している瀬川。コンビのラジオに出演するなど交流を重ねている。コーナーの最後「設楽さんをどうして好きか」という理由を明かした。「私がリサイタルやったり行事やったらテレビで取り上げてい