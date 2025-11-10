5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が、ヤマサキの海藻コスメブランド「ラサーナ」の第1弾キャンペーン＆新WEB CM『今日はどの仁人と過ごす？ラサーナで髪も心もきらめきデイズ』に出演する。【写真】金髪で微笑み…ふんわり雰囲気の吉田仁人きょう10日放送開始となる今回の同CMは、吉田がラサーナの4アイテムをイメージしたキャラクターに変身し、それぞれの魅力を演じる。天性の明るさでみんなの心を癒す『ミスト