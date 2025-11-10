藤田ニコルが、自身の恋愛における嫉妬心について「ずっと嫉妬」と告白し、夫が仕事で食事に行く場合や、愛犬を優先する状況でも「気になっちゃう」と明かした。【映像】「嫉妬する」藤田ニコルの夫11月9日（日）夜9時よりABEMAで放送する『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもとで“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断