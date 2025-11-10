【モデルプレス＝2025/11/10】モデルの高垣麗子が11月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘からリクエストされた手料理を公開し注目を集めている。【写真】45歳美人モデル「娘のリクエスト」具だくさんな手料理◆高垣麗子「娘のリクエスト」手料理公開高垣はテーブルに並べられた和食の写真を投稿。ホイル蒸しや「娘のリクエスト」というきのこが入ったお味噌汁、もずくトマトやぬか漬けなどのバランスの取れた日本の家庭料