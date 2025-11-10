【モデルプレス＝2025/11/10】モデルの藤井サチが11月8日、自身のInstagramを更新。ドバイでの水着姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】新婚の28歳モデル「透明感すごい」ドバイでの水着姿◆藤井サチ、ドバイでの水着ショット公開藤井は「去年行ったドバイ」とつづり、旅行中の写真と動画を投稿。頭にサングラスをかけ、胸元のフリルが特徴的な水着を着用し、美しいデコルテが覗くショットも披露している。◆藤井サチの投稿