高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」（第31回）が10日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）が女中になる決意をしたトキ（高石）を面接する様子が描かれると、ネット上には「ひどいwww」「セクハラ面接！」「レディに失礼だぞおいwww」といった声が相次いだ。【写真】明日の『ばけばけ』女中として働き始めるトキ（高石あかり）ヘ