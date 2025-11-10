黄菊賞・２歳１勝クラス（１１月１６日、京都・芝２０００メートル）来年のクラシックを目指す馬が登録し、頭数は少なくても注目の一戦。アーレムアレス（牡２歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）に期待したい。７月の函館でのデビュー戦を快勝し、前走の札幌２歳Ｓも期待していたが、まさかの出遅れ。一番後ろからの競馬になってしまった。それでも追い上げて４着と、素質の高さを感じる走りだった。１１月５日には栗