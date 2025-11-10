スターバックスに、これからの寒い冬の季節にぴったりのふわふわカプチーノ仕立てのスープ「トリュフ スープチーノ」が登場！トリュフ香る3種のきのこ風味で贅沢なひとときを楽しむ、ふわふわスチーム仕立てのあったかメニューです☆ スターバックス「トリュフ スープチーノ」 価格：持帰り 491円(税込)／店内利用 500円(税込)サイズ：Shortサイズのみ販売期間：2025年11月14日（金）〜 ※一時的な欠品または早期