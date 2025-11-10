「元に戻れるのか不安です」――信用金庫に勤める藤井貴之さん（51歳）は、順調なキャリアを歩んでいた。だが2020年を境に、責任感とストレスからうつ病を発症。眠れず食べられず、体重は10kg減少。通勤途中に帰り道が分からなくなり、休職を余儀なくされた。彼の人生を暗転させた「ある事件」とは？【写真】この記事の写真を見る（2枚）社会問題化しつつある「ミッドライフクライシス」（中年の危機）に直面した50代を追った、