〈体重10キロ減、「小学生でも読める漢字が読めなくなった」だけじゃない…51歳エリートサラリーマンの生活をメチャメチャにした「うつ病の衝撃」〉から続く「軽々しく“うつ”なんて言うな」。信用金庫で働く藤井貴之さん（51歳）は、誰もが羨むエリート管理職だった。だがコロナ禍を機に心身が限界に達し、食事も睡眠もままならない日々の末、うつ病と診断された。すべて灰色に見える世界、変わっていく食の好み、そして“本当の