「レイプの常習者である父親が殺した」（2013年、51歳女性）、「水難事故で死亡した」（2000年、51歳男性）と新証言も出てきたが…1973年に起きた、「サマージャム」参加高校生カップル失踪事件はなぜ50年経った今も「未解決」なのか？同事件の「これまで」と「残されたナゾ」について、突然失踪した人々、迷宮入り殺人、謎だらけの不審死など、今なお真相が闇に包まれた古今東西81のコールドケースを扱った文庫『読んで震えろ！