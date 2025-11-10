俳優の草磲剛（51）が9日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。俳優で画家の片岡鶴太郎（70）について語った。この日、草磲を占った占い師・星ひとみ氏は「これから先、健康やバランスを整えるために必要なのがヨガ」と助言。草磲は「ヨガちょっと興味あります。片岡鶴太郎さんとかかっこいいと思う。憧れますね」と口にした。片岡は午後11時に起床し翌午前