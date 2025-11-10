歌舞伎俳優の市川染五郎（20）が、9日放送のTBS「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。歌舞伎に向きあうきっかけとなった体験を語った。歌舞伎俳優の松本白鸚を祖父に、十代目松本幸四郎を父に持つ染五郎は、2009年、4歳の時に初舞台を踏んだ。今年20歳を迎えたが、同番組では、かつて一度だけ舞台を嫌がったというエピソードを披露した。染五郎は「5歳か6歳ぐらいの時に」と切り出し、「その時期は化粧をするのが凄い嫌だっ