◇オランダ1部フェイエノールト1―2ゴーアヘッド・イーグルス（2025年11月9日オランダ・デーフェンテル）フェイエノールトのDF渡辺剛（28）が敵地のゴーアヘッド・イーグルス戦で移籍初ゴールを決めた。0―2の後半44分に左サイドからのFKをFW上田綺世（27）が相手選手と頭で競り合い、こぼれてきた浮き球を渡辺が右足ボレーで蹴り込んだ。ベルギー1部ヘントから今夏新加入の日本代表はオランダ1部で初ゴール。もっとも