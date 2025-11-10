台風が直撃し浸水した道路を歩く男性＝9日、マニラ首都圏（ゲッティ＝共同）【マニラ共同】フィリピン北部を9日から10日にかけて台風26号が直撃し、同国の災害対策当局は10日、増水や建物の崩壊によって2人が死亡したと発表した。台風接近に伴い各地で計約140万人が避難した。多数の土砂崩れの報告があり、全土で家屋約千戸の損壊を確認した。被害状況を調査中で、死者はさらに増える可能性がある。フィリピンでは4日前後に