千島近海に2つの低気圧があり北日本を中心に西高東低の冬型の気圧配置となって寒気が南下しています。北陸や北日本では雨や雪となっていますが、大陸からの高気圧に覆われてきた西日本から東日本の太平洋側では晴れて日中の気温が上昇していますがいます。一方、沖縄県には前線が停滞しており、くもりや雨になっています。南シナ海を西進している台風26号は、今後向きを北寄りに変えて北上し、14日頃には沖縄県先島諸島に接近する