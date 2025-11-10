鮮烈な代表デビューを飾った韓国球界の“スーパールーキー”が、侍ジャパンとの強化試合に向けて並々ならぬ自信を示している。【写真】「なぜ日本が“野球強国”なのか…」韓国ルーキー羨望の眼差し19歳右腕の鄭宇宙（チョン・ウジュ／ハンファ・イーグルス）は11月9日、ソウルの高尺（コチョク）スカイドームで行われたチェコ代表との強化試合第2戦で5回裏二死一、三塁のピンチで登板し、1.1回を投げて3奪三振、無失点の好投を披