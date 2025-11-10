今回、Ray WEB編集部は女友だちとたまたま服がかぶったときの話について読者から聞いて漫画にしてみました。主人公は同じサークルの藤木先輩に片想いしています。服も新調し、気あいを入れてサークルの飲み会に参加した主人公でしたが、なんと同期のマナカが自分と同じ服を着ていて……？新調した服がたまたまマナカと同じだった主人公。マナカは主人公が服を真似したと勘違いして怒っています。このあと主人公は怒っているマナカ