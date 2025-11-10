TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンの初ソロアルバムが発売初日に“ハーフミリオンセラー”を達成した。【写真】「何頭身？」ヨンジュン、182cmの“異次元スタイル”11月8日、アルバム販売量集計サイトのHANTEOチャートによると、ヨンジュンの1stミニアルバム『NO LABELS PART.01』が発売当日（7日）に54万枚以上の売上を記録し、デイリーアルバムチャート（11月7日付）で1位を獲得した。『NO LABELS PART.01』はグローバルチ